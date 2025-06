Proseguono senza sosta gli interventi dei carabinieri nell'ambito della lotta alla droga a Cagliari. Un fenomeno, quello del possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, che in quest'ultimo periodo è diventato sempre più frequente e con numerosi rilevanti sequestri di materiale e soldi, come confermato ieri dal vertice in Prefettura.

L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto questa mattina. I carabinieri del Radiomobile di Cagliari hanno arrestato un operaio di 37 anni di Monserrato, trovato in viale Regina Elena con 106 grammi di marijuana nascosti all'interno della propria auto. Il ritrovamento ha portato a una successiva perquisizione domiciliare, dove sono stati trovati 1,94 chili sempre di marijuana, 77 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 4.770 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività di spaccio.

È scattato, inevitabilmente, il sequestro della droga e dei soldi. Per l'operaio arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

(Unioneonline)

