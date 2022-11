Movimentato e violento espisodio in serata in via Roma a Cagliari.

Un ragazzo è stato aggredito, forse perché scambiato per un altro, da un gruppo di giovani. Si è rifugiato all'interno di un negozio fino all'arrivo dei carabinieri e del 118.

Ancora sconosciuti i motivi del pestaggio che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.

Il quindicenne è stato medicato sul posto e non è stato alla fine accompagnato nemmeno in ospedale.

Saranno ora i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia a occuparsi delle indagini per cercare di risalire al gruppetto di giovani autori dell'aggressione, avvenuta proprio nel giorno dell'assemblea degli abitanti del centro storico per chiedere maggiore sicurezza.

© Riproduzione riservata