Dopo il blackout di sabato e il test effettuato oggi sugli impianti elettrici andati in tilt il Brotzu di Cagliari riapre. A scatenare quello che si è poi trasformato in un incubo per pazienti e medici è stato un guasto a una cabina elettrica.

Le attività dell’ospedale oggi sono rimaste in standby, in attesa del via libera dell’ufficio tecnico, garantendo solo interventi salvavita e l’assistenza ai 527 pazienti già ricoverati nella struttura. Il blackout di oggi ha comportato il «blocco totale delle sale operatorie e del Pronto soccorso, con un blocco dell’Unità intensiva cardiologica», come spiegato da Raimondo Pinna, direttore sanitario dell'Arnas Brotzu.

La ripartenza, tanto attesa, non sarà a pieno regime e procederà gradualmente: solo la metà delle 21 sale operatorie sarà accessibile e l'emodinamica opererà esclusivamente per le emergenze.

