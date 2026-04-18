Nel corso del primo pomeriggio di ieri, 17 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Bonorva e della Stazione di Giave hanno fornito assistenza a un cittadino che aveva smarrito il proprio portafoglio.

La vicenda ha avuto inizio quando l’uomo ha contattato la Centrale Operativa della Compagnia di Bonorva segnalando lo smarrimento del proprio portafoglio, contenente documenti personali, denaro contante e una smart card dotata di sistema di localizzazione GPS.

Attraverso l’utilizzo del dispositivo tecnologico, il portafoglio è stato localizzato in territorio di Borutta, precisamente in località San Pietro di Sorres, nelle vicinanze dell’abbazia.

L’operatore della Centrale ha quindi coordinato l’intervento inviando sul posto i militari della Stazione Carabinieri di Giave che, giunti nell’area indicata, hanno avviato immediate ricerche che hanno consentito di individuare e recuperare quanto smarrito.

Dopo aver verificato l’integrità del contenuto, i militari hanno provveduto alla restituzione di quanto rinvenuto al legittimo proprietario.

(Unioneonline)

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