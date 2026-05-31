Emergenza a Cagliari per via di un sospetto caso di Ebola.

In via Manno la strada è stata transennata e sono intervenuti medici e infermieri con maschere e tute asettiche. Il protocollo è scattato per prelevare una persona e portarla in ospedale.

A quanto si apprende il paziente, rientrato dall’estero, accusa sintomi riconducibili al virus che sta causando centinaia di decessi in Congo e Uganda. I medici sono entrati nella sua abitazione e lo hanno prelevato e condotto al centro infettivi del Santissima Trinità. L’uomo sarà sottoposto ai test per il virus e gli accertamenti saranno svolti dallo Spallanzani di Roma in serata.

Per effettuare le operazioni e assicurare il rispetto del protocollo, sul posto sono intervenuti anche polizia municipale, polizia di Stato e Vigili del fuoco.

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