Anche il ministero della Salute conferma il sospetto caso di Ebola che ha fatto scattare oggi l’allarme a Cagliari, in via Manno.

«Sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a Cagliari», si legge in una nota del ministero. «Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Il Ministero della Salute è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani per seguire l'evoluzione del quadro».

La nota del Ministero ricorda infine che il rischio resta «molto basso» in Italia.

Proprio due giorni fa il ministero ha emanato un’ordinanza che prevede che chiunque provenga, direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo di trasporto, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda, o che sia stato in quelle aree fino a 21 giorni prima dell’ingresso in Italia, deve entro 24 ore compilare, firmare e inviare una dichiarazione al Dipartimento di prevenzione della Asl di residenza o domicilio.

(Unioneonline)

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