Cagliari, furto in un negozio: il ladro bloccato da tre allievi carabinieri fuori servizioNei guai un 49enne senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine
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Tre allievi della Scuola Allievi dei Carabinieri di Iglesias liberi dal servizio hanno arrestato un 49enne accusato di furto.
È accaduto a Cagliari. I giovani militari stavano camminando per le vie dello shopping, quando hanno notato gli impiegati di un negozio che segnalavano una razzia di capi di merce appena avvenuta.
I tre allievi hanno subito individuato un uomo sospetto che stava cercando di dileguarsi nelle vie adiacenti e sono subito entrati in azione, riuscendo a bloccarlo.
Poi sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale che ha preso in consegna l’uomo. Come detto, si tratta di un 49enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.
La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire la refurtiva, che è stata prontamente restituita ai responsabili del punto vendita.
Ricostruita la vicenda, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e accompagnato in camera di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria.
(Unioneonline)