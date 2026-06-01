Un grosso ramo è piombato in mezzo alla carreggiata dopo essersi spezzato da un albero lungo via Santa Gilla, a Cagliari.

In quel punto, a ridosso della rotatoria e all’incrocio con via Flumedosa, non è possibile parcheggiare, quindi non sono state coinvolte auto in sosta. 

Il ramo non ha colpito nemmeno veicoli in transito. 

In serata l’intervento dei vigili del fuoco per il taglio delle fronde e la rimozione. 

(Unioneonline)

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