verde pubblico
01 giugno 2026 alle 21:41aggiornato il 01 giugno 2026 alle 21:43
Cagliari, ramo piomba sulla carreggiata in via Santa GillaEnnesimo cedimento di una pianta lungo le strade
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Un grosso ramo è piombato in mezzo alla carreggiata dopo essersi spezzato da un albero lungo via Santa Gilla, a Cagliari.
In quel punto, a ridosso della rotatoria e all’incrocio con via Flumedosa, non è possibile parcheggiare, quindi non sono state coinvolte auto in sosta.
Il ramo non ha colpito nemmeno veicoli in transito.
In serata l’intervento dei vigili del fuoco per il taglio delle fronde e la rimozione.
(Unioneonline)
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