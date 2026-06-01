«Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dall’Istituto Spallanzani di Roma», la conferma è arrivata dalla Regione, dopo l’allarme per un possibile caso su un paziente italo-congolese rientrato a Cagliari.

«La Regione Autonoma della Sardegna resta in contatto con le autorità sanitarie locali e nazionali e ringrazia il Ministero della Salute e tutte le istituzioni coinvolte, gli operatori socio sanitari, le forze dell’ordine e la Protezione civile», spiega una nota.

«Il paziente - aveva comunicato in mattinata il ministero – era rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.

Il ministero ha confermato che il rischio Ebola in Italia resta molto basso. Così anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «In Italia non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo occuparci, il rischio di contagio in Italia veramente è irrisorio però dobbiamo lavorare. Il ministero della Sanità, in collaborazione anche con noi e con le nostre ambasciate e i consolati nell'area, sta lavorando per adottare tutte le contromisure necessarie perché Ebola non arrivi da noi. Siamo anche pronti a inviare esperti in Congo per poter contribuire alla lotta contro l'Ebola».

(Unioneonline)

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