A due giorni dall’inaugurazione l’area verde di via Berna a Cagliari è già blindata. Ma a chiudere il cancello con le catene non è stato il Comune. Come specificato in una nota, «con riferimento alla notizia della chiusura dell’area verde di via Berna, si comunica che la stessa non è stata disposta dall’Amministrazione comunale ma è attribuibile ad ignoti».

Una situazione, quella nata nel quartiere di Genneruxi, che verrà presto risolta dal Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica che «ha richiesto all’impresa appaltatrice della gestione del verde cittadino la rimozione del lucchetto apposto abusivamente e ha inviato comunicazione del fatto alla competente Polizia Locale».

A breve dunque l’area con spazi fitness e giochi per bambini sarà nuovamente a disposizione di tutti.

(Unioneonline/v.f.)

