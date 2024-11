La bimba di un anno di Flumini di Quartu sarebbe morta per una polmonite. Questo il primo esito dell'autopsia svolta questa mattina, e durata più di quattro ore, al Brotzu: la piccola era arrivata giovedì pomeriggio nell'ospedale cagliaritano in condizioni oramai disperate e il personale sanitario aveva cercato di rianimarla per 50 minuti, purtroppo inutilmente.

I vertici del Brotzu avevano chiesto subito di svolgere un riscontro diagnostico proprio per chiarire le cause della morte della piccola: secondo una prima ricostruzione, da quanto si apprende, stava male da qualche giorno e i genitori - giovedì - hanno deciso di portarla in ospedale. Durante il tragitto però la situazione è precipitata: le condizioni della bimba sono peggiorate e i genitori hanno chiamato il 118. Un'ambulanza ha raggiunto la famiglia nella di viale Poetto per il trasporto d'urgenza al Brotzu.

Stamattina l'accertamento diagnostico è stato svolto dalla dottoressa Paola Bianco dell'Anatomia Patologica e dal medico legale Roberto Demontis. Le cause del decesso potrebbero essere riconducibili a una polmonite. Sono stati disposti anche gli esami istologici per chiarire definitivamente cosa abbia provocato la morte della piccola, in una tragedia che ha scosso tutta la Sardegna.

© Riproduzione riservata