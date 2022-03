Si smobilita. Dopo sei giorni termina la protesta di autotrasportatori e Movimento pastori sardi contro i rincari del carburante, organizzata nei porti di Cagliari. Dopo il decreto del governo che ha tagliato di 25 centesimi il prezzo del carburante al litro, gli autotrasportatori hanno rimosso i bivacchi nello scalo marittimo di via Roma e al porto canale.

Per tutta la mattina, comunque, i mezzi pesanti hanno raggiunto le navi e ne sono discesi senza che i manifestanti ritardassero le operazioni.

Si conclude così la protesta di un movimento di autotrasportatori organizzata attraverso i messaggi sugli smartphone, ma rimangono in agitazione per controllare che i prezzi dei carburanti non subiscano nuove impennate nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata