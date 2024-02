Dalla 554 a via dei Donoratico. Sono stati due gli interventi di rilievo dei vigili del fuoco di Cagliari nella notte appena trascorsa.

Il primo, e più misterioso, sulla Statale: intorno alle 2 è stata segnalata un’auto in fiamme sul ciglio della carreggiata. Nessuna traccia del proprietario, all’arrivo della squadra. Sull’episodio indaga la polizia.

Nuova uscita intorno alle 4,40, destinazione via dei Donoratico: qui, il fuoco ha distrutto un veicolo e l’intervento con l’autopompa ha evitato danni peggiori per altre due auto posteggiate accanto. Anche in questo caso sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

(Unioneonline/E.Fr.)

