Un presidio è stato convocato per oggi, martedì 10 giugno, alle ore 17 in piazza Matteotti, in solidarietà con la Freedom Flotilla e per chiedere l’immediata liberazione dell’equipaggio della nave Madleen, assaltata nella notte del 9 giugno dalle forze speciali israeliane mentre si trovava – secondo quanto riportano gli organizzatori – in acque internazionali.

La Madleen, battente bandiera britannica, trasportava aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza.

L’episodio, denunciato come “atto di pirateria” e “crimine di guerra fuori dalla Palestina contro un paese europeo”, ha suscitato la mobilitazione di varie realtà politiche e civiche in Sardegna.

A promuovere il presidio sono il Comitato sardo di solidarietà con la Palestina e l’associazione Amicizia Sardegna Palestina, che lanciano un appello alla città: «Chiediamo tutti insieme con forza l’immediata liberazione dell’equipaggio e della nave perché gli aiuti possano finalmente arrivare a Gaza, rompendo questo mostruoso assedio».

La manifestazione si svolgerà in concomitanza con la seduta del Consiglio comunale di Cagliari, dove è in programma la discussione su una mozione che propone il boicottaggio istituzionale di Israele. «Saremo lì perché oggi il Consiglio comunale dovrà decidere di stare dalla parte giusta – scrivono gli organizzatori –. Speriamo che si vada oltre le semplici dichiarazioni di vicinanza».

L’evento si inserisce in un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni e mobilitazioni in solidarietà con Gaza, mentre prosegue l’assedio israeliano e si moltiplicano le iniziative civili e diplomatiche per l’apertura di corridoi umanitari.

