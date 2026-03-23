Squadra al completo per la Asl di Cagliari: il neo direttore generale Aldo Atzori ha nominato direttore sanitario facente funzioni il dottor Alessandro Coni e direttrice amministrativa la dottoressa Laura Balata.

Alessandro Coni, psichiatra, è attualmente Direttore della SC Csm 1 di Cagliari. Ha ricoperto in passato il ruolo di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Cagliari e della Asl di Sanluri. È stato Direttore a interim del Dsm e delle Dipendenze della Assl di Carbonia e del Dipartimento Zona Sud.

Laura Balata, attualmente Responsabile del Servizio Bilancio, è stata Responsabile del Servizio Giuridico economico della Asl n. 8 e ha ricoperto in passato il ruolo di Direttore amministrativo della Asl di Cagliari e dell'Arnas Brotzu. Si completa così il mosaico della direzione strategica della Asl n. 8 con i due dirigenti facenti funzioni, che vantano una lunga esperienza nella gestione delle strutture amministrative e che conoscono profondamente il tessuto sanitario locale e le dinamiche interne del territorio.

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