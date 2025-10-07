Appalti pubblici, due giornate di formazione per gli amministratori e i dirigenti dei Comuni sardiIncontri a Cagliari e Tramatza, organizza l'Asel
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Organizzate da Asel Sardegna, mercoledì 8 e giovedì 9, due giornate di formazione per gli amministratori e i dirigenti dei Comuni sardi, su un tema di pressante attualità: il Codice degli appalti pubblici e le modifiche introdotte nel corso del 2025.
Il primo si svolgerà a Cagliari domani 8 ottobre dalle ore 8,30 alle 14 nella Sala Convegni del Caesar’s Hotel in Via Darwin 4, mentre il secondo si terrà a Tramatza nella Sala Convegni dell’Hotel L’Anfora al Km 103 della SS. 131 Carlo Felice con gli stessi orari.
Relatore Docente sarà il Dottor Stefano Usai che tratterà in particolare i principali aspetti pratico-operativi e i più attuali pronunciamenti giurisprudenziali.
Il Programma completo ed il modulo di adesione al seminario sono pubblicati sul sito dell’ASEL www.aselsardegna.it