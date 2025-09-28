Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio a Pirri, intorno alle 18.40.

Un anziano, che vive a Pirri, è stato investito sulle strisce pedonali mentre attraversava in via Riva Villasanta da via dei Grilli. Lo ha travolto una Citroen che svoltava da via Calamattia, il cui conducente si è subito fermato per prestare soccorso.

Le condizioni del ferito sono preoccupanti, ha riportato un grave trauma facciale ed è ricoverato al Brotzu, con assegnato un codice rosso. Sul posto due ambulanze per i soccorsi, dei rilievi si è occupata la Polizia locale che ha sentito anche alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente.

