Andrea Capone sarebbe morto per un problema cardiaco. Questo l’esito dell’autopsia eseguita ieri sera dal medico legale Roberto Demontis, all’ospedale Brotzu, e durata diverse ore. Per la tragica fine dell’ex calciatore rossoblù si indaga per omissione di soccorso. Un fascicolo aperto dal pm Marco Cocco, senza iscritti sul registro degli indagati, per poter effettuare l’esame di ieri e per capire se qualcuno avrebbe potuto aiutare il 43enne, segnalando un eventuale suo malore prima della tragedia e del ritrovamento del corpo senza vita in una suite dell’hotel Palazzo Tirso. All’autopsia ha partecipato anche Filippo Monni, il consulente indicato da Giambattista Alimonda e Pier Andrea Setzu, legali di fiducia dei parenti di Capone.

All’ex rossoblù è stato espiantato il cuore, che sarebbe apparso ingrossato, per poter svolgere tutti gli accertamenti. Oggi verrà conferito l’incarico a un esperto per l’analisi sul cuore e sui campioni prelevati. E sempre da oggi, con la probabile restituzione del corpo ai familiari, potrà essere organizzato il funerale per l’ultimo saluto all’ex rossoblù.

Ulteriori dettagli e approfondimenti nell’articolo di Matteo Vercelli sul quotidiano in edicola e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata