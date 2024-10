Oltre 400 partecipanti e grande commozione per i funerali di Andrea Capone, questo pomeriggio alla parrocchia del Santissimo Croficisso in via Zagabria a Cagliari nel quartiere di Genneruxi.

Sul feretro la maglia “Capone 10”, il numero che ha indossato nella sua ultima stagione in rossoblù, per l’ultimo saluto all’ex calciatore morto domenica in maniera improvvisa a 43 anni. A portare il feretro anche l’ex compagno David Suazo, rimasto fra i suoi migliori amici.

Fra i presenti tanti suoi parenti, amici ed ex compagni, con in prima fila assieme alla famiglia la rappresentanza del Cagliari Calcio con il direttore sportivo Nereo Bonato, il segretario sportivo generale Matteo Stagno, il team manager della prima squadra Alessandro Steri, il suo ex compagno Andrea Cossu (oggi nell’area Scouting della società rossoblù) e il responsabile del Settore giovanile Bernardo Mereu, quest’ultimo grande amico della famiglia Capone e che era molto legato al padre di Andrea, Franco.

Circa un centinaio dei presenti sono rimasti all’esterno della parrocchia, perché all’interno non c’era più posto.

