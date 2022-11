Dopo la morte di alcuni pavoni nel parco di Monte Urpinu scatta l’allarme aviaria a Cagliari.

Il sindaco Paolo Truzzu ha ordinato l’immediata chiusura di tutti gli ingressi del parco dopo la comunicazione inviata dal Dipartimento di prevenzione zona sud Sanità animale della Asl.

La segnalazione parla di necessari provvedimenti di “restrizione e biosicurezza al fine di prevenire pericoli per la salute e l’ambiente”.

Le misure sono state imposte, come si legge nel provvedimento sanitario ordinatorio firmato dal direttore della struttura complessa di Sanità animale della Asl, Mario Ignazio Lai, per “evitare o limitare la diffusione dell’influenza aviaria e per lo smaltimento di eventuali animali morti”.

Di fatto già questa mattina sarebbe cominciato l’abbattimento dei volatili (e non solo i pavoni) che vivono all’interno del parco. Mentre i veterinari della Asl stanno partecipando a una videoconferenza con il centro di referenza nazionale che segue la situazione epidemiologica dell’influenza aviaria in Italia.

La Regione ha convocato l’unità di crisi: controlli estesi anche al di fuori dei confini del parco.

