Il maniaco di Mulinu Becciu è ricomparso.

Diverse segnalazioni sono arrivate a Fabrizio Marcello, capogruppo Pd in Consiglio comunale a Cagliari. L’ultima proprio questa sera. Dal racconto fatto da alcuni testimoni, in via Giotto una ragazza, che portava a spasso il cane, è stata aggredita da un uomo che indossava un giubbotto blu col cappuccio. Erano da poco passate le 19 quando alcune persone hanno sentito le urla della giovane.

Il maniaco è poi scappato verso via Cavallo, a segnalare la sua presenza i guaiti dei cani dell’autorimessa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono poi andati via.

Fabrizio Marcello sta preparando un’interrogazione urgente sul tema sicurezza.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata