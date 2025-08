Con le spiagge piene e le alte temperature anche i volontari di Marevivo vanno in vacanza. Purtroppo chi non va in vacanza sono gli incivili che lasciano di tutto su spiagge e coste.

Per questo motivo Albano Salis della delegazione Marevivo sud Sardegna, ci tiene a ricordare che in questo periodo bisogna fare più attenzione.

«Nei giorni scorsi», dice Salis, «abbiamo chiuso la prima parte di stagione con una giornata di sensibilizzazione a Sant'Antioco, che va ad aggiungersi a quelle fatte con i bambini delle scuole, sia teoriche che pratiche in spiaggia. Sensibilizzare grandi e piccini ad una maggiore responsabilità e attenzione alla questione ambientale e al buon governo del territorio. Vorrei che la gente capisse che quando si va via dalla spiaggia bisogna portarsi via tutto ciò che si porta in spiaggia, lattine, involucri di alimenti eccetera. Utilizzate i cestini ormai presenti in tutte le spiagge o come a Is Solinas le isole ecologiche. Voglio fare un altro appello, se vedete delle piccole discariche o cumuli di rifiuti: non continuate a gettare rifiuti ma segnalate subito».

Albano Salis (Foto: Fabio Murru)

Operazioni di pulizia che riprenderanno la seconda settimana di settembre, ma nei giorni scorsi i volontari hanno pulito nelle località di Sa Punta s’Arena a Gonnesa e Santa Caterina a Sant’Antioco, chiudendo la prima parte del 2025, con bel oltre 1000 sacchi raccolti, con ben 3000 kg di plastica, 2100 di di vetro e 2800 di rifiuti indifferenziati. Oltre ai 440 kg di ingombranti.

