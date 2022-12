«Massima solidarietà ai passeggeri per i disagi vissuti», ma «la disponibilità di bus per il riavviamento di coloro che sono stati dirottati non è in alcun modo imputabile alla carenza organizzativa dell’aeroporto».

La precisazione arriva dalla Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Elmas: nella notte, pur non avendo alcuna responsabilità per i disagi, attraverso Sogaerdyn ha provato ad assistere al meglio centinaia di passeggeri provenienti da Bergamo e Bari, atterrati al Mario Mameli a causa della nebbia sullo scalo di Alghero.

L’evento imprevedibile avvenuto ieri in piena notte, si legge in una nota, «ha visto impegnata la società di handling che, in stretto contatto con la compagnia Ryanair e su sue precise indicazioni, si è profusa con tutto il personale in turno nell’assistenza dei circa 350 passeggeri coinvolti nei dirottamenti».

La società di assistenza a terra «ha reperito i pochi bus disponibili localmente e ha fornito informazioni e supporto. In considerazione dell’ora tarda e dell’indisponibilità in loco di mezzi adeguati e sufficienti», Sogaer sostiene che il personale della sua controllata «ha gestito la difficile situazione al meglio delle sue possibilità e ha cercato di minimizzare gli inevitabili disagi connessi ai due dirottamenti».

