Lutto nel mondo della sanità cagliaritana: è morto il medico Giorgio Pia, storico primario del pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Aveva 70 anni.

Pur potendo andare in pensione, aveva proseguito nel suo incarico nell’ospedale di Is Mirrionis anche durante il periodo nero del Covid, dirigendo la prima linea nella struttura che era stata trasformata in fortino contro il virus. Solo di recente era andato in quiescenza, ma aveva continuato nell'insegnamento e aveva assunto un incarico di vertice con il Tribunale del Malato. Perché in cima ai suoi pensieri, per vocazione, c'erano sempre loro, i malati.

Aveva resistito a qualche recente acciacco, ma non è riuscito a superare una grave patologia respiratoria, che lo aveva costretto al ricovero proprio a Is Mirrionis.

