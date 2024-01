Nuovo intervento urgente e trasferimento in Rianimazione al Brotzu per Giacomo Mura, il ventunenne di Portoscuso che nella notte è stato accoltellato in via Santa Chiara, a Cagliari, sopra piazza Yenne, mentre la città festeggiava il Capodanno.

Il ragazzo è stato colpito da uno o più fendenti alla pancia e in serata è stato sottoposto a un secondo delicato intervento, che si è reso necessario a causa dell’aggravamento delle suo condizioni.

Stando a quanto si apprende, Mura era con un’amica quando è nato un diverbio con un altro giovane, anche lui con una ragazza, che aveva lanciato contro di loro alcuni petardi. Dalle parole si è passati alle mani, fino a quando l’aggressore ha impugnato un coltello, colpendo il ventunenne, per poi scappare.

I carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere dei locali della zona per individuare il responsabile. «Ma se qualcuno ha visto qualcosa, ho ha fatto dei video», è l’appello di Ignazio Mura, padre del ferito, «si rivolga agli inquirenti e fornisca il materiale, anche in via anonima. O li faccia circolare: dobbiamo capire chi ha accoltellato mio figlio. Parliamo di uno che la notte di Capodanno va in giro armato di coltello».

Enrico Fresu

