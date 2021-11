La Squadra Mobile di Cagliari è riuscita a individuare il responsabile dell’accoltellamento ai danni di un 20enne, avvenuto all’alba di domenica all’uscita di una discoteca di via Venturi.

Si tratta di un 21enne, già noto alle forze ordine, che è stato denunciato per lesioni aggravate ed evasione. Il ragazzo, infatti, avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari a Decimomannu, dopo essere stato coinvolto due settimane fa in un’indagine per droga. Invece si trovava in via Venturi, dove avrebbe discusso con il 20enne per alcuni apprezzamenti rivolti a una ragazza.

Una lite sfociata appunto in una coltellata al fianco dello stesso ventenne, poi trasportato al Brotzu e a cui i medici hanno assegnato una prognosi di 15 giorni.

Gli accertamenti, spiegano gli investigatori, sono stati condotti tramite interrogatori, dove in molti si sono rivelati reticenti.

Non solo: dopo l’accaduto qualcuno ha telefonato al 118 e al 113, ma all’arrivo dei soccorsi sul luogo del fattaccio non è stato trovato alcun testimone, ma solamente il ragazzo ferito.

