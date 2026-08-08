Cagliari, oltre 1.500 movimenti aerei nei giorni di Ferragosto. E non mancano i ritardi: 6 ore per un volo da BolognaNella giornata di sabato attese e spostamenti anche per altri tratte in arrivo e partenza
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Pienone negli aeroporti sardi in vista di Ferrogosto. Nel solo aeroporto di Cagliari nella settimana clou dell’estate sono previsti circa 1.550 movimenti aerei per un totale, tra arrivi e partenze, di 250mila passeggeri.
Un traffico significativo (in aumento rispetto) allo scorso anno, che sta però causando anche ritardi.
Nella giornata di oggi, sabato, ad esempio: circa sei ore di ritardo per un volo Ryanair da Bologna e ritardi minori anche per una decina di altri velivoli in arrivo e partenza dalla scalo.
(Unioneonline)