Pienone negli aeroporti sardi in vista di Ferrogosto. Nel solo aeroporto di Cagliari nella settimana clou dell’estate sono previsti circa 1.550 movimenti aerei per un totale, tra arrivi e partenze, di 250mila passeggeri. 

Un traffico significativo (in aumento rispetto) allo scorso anno, che sta però causando anche ritardi. 

Nella giornata di oggi, sabato, ad esempio: circa sei ore di ritardo per un volo Ryanair da Bologna e ritardi minori anche per una decina di altri velivoli in arrivo e partenza dalla scalo. 

(Unioneonline)

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