La Sardegna si prepara al boom di turisti di Ferragosto. Nella settimana clou dell’estate 2026 nel solo aeroporto di Cagliari sono attesi 250mila passeggeri, con numeri in crescita rispetto a quelli dello scorso anno.

Sono le stime fornite dalla società di gestione per lo scalo del sud Sardegna per il periodo compreso tra il 7 e il 16 agosto 2026. Il dato si riferisce alla somma di arrivi e partenze.

Sempre nello scalo cagliaritano, nei giorni di Ferragosto sono previsti circa 1.550 movimenti aerei, mentre i posti offerti dalle compagnie sono circa 280.000.

Il pienone ferragostano si farà sentire anche sulle strade. Già in questo fine settimana la 131 Carlo Felice è stata inserita dall’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas tra le strade italiane più trafficate per via dell’afflusso di viaggiatori e turisti.

(Unioneonline)

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