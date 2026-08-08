Conto alla rovescia verso Ferragosto: all’aeroporto di Cagliari attesi 250mila passeggeriNumeri in crescita rispetto alla scorsa estate per lo scalo di Elmas nella settimana clou dell’estate. Pienone anche sulle strade: allerta traffico sulla Carlo Felice
La Sardegna si prepara al boom di turisti di Ferragosto. Nella settimana clou dell’estate 2026 nel solo aeroporto di Cagliari sono attesi 250mila passeggeri, con numeri in crescita rispetto a quelli dello scorso anno.
Sono le stime fornite dalla società di gestione per lo scalo del sud Sardegna per il periodo compreso tra il 7 e il 16 agosto 2026. Il dato si riferisce alla somma di arrivi e partenze.
Sempre nello scalo cagliaritano, nei giorni di Ferragosto sono previsti circa 1.550 movimenti aerei, mentre i posti offerti dalle compagnie sono circa 280.000.
Il pienone ferragostano si farà sentire anche sulle strade. Già in questo fine settimana la 131 Carlo Felice è stata inserita dall’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas tra le strade italiane più trafficate per via dell’afflusso di viaggiatori e turisti.
(Unioneonline)