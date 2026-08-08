Sono previsti tre giorni di festeggiamenti, a Sini, in onore di Santa Chiara. Le celebrazioni sono curate dal Comitato di Santa Chiara 2026, in collaborazione con Comune e Pro loco.

Il programma prevede, martedì 11, alle 18, la Santa messa solenne nella parrocchia di Santa Chiara. A seguire la processione. Alle 22.30, per quanto riguarda il programma civile, la serata musicale con il gruppo “A Ballare”.

Dopo la mezzanotte il Dj Set. Mercoledì 12, alle 11, la Santa messa. Nel pomeriggio, dalle 18, i giochi per bambini, mentre alle 22.30 sarà la volta delle note del gruppo “Freevival”.

Giovedì 13, alle 17.30, la corsa podistica su strada. Alle 18.30, la commedia teatrale, nel piazzale Santa Chiara, con il gruppo “Teatro Marmilla”. Alle 22.30, il gruppo musicale “Cantos e Ballos” con Cristina Fois. Chiude il Dj set.

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