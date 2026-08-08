L'Asinara da dieci anni senza servizio Atp, sì alla mozionePrima firmataria la consigliera comunale di Sardegna al Centro 2020 Sara Dettori
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Voto unanime del Consiglio comunale di Porto Torres alla mozione sulla istituzione del servizio di trasporto pubblico locale sull’isola dell’Asinara, con prima firmataria la consigliera comunale di Sardegna al Centro 2020, Sara Dettori, un documento controfirmato dai colleghi dell’opposizione e votato anche dalla maggioranza.
Il servizio assente da circa dieci anni, dal 2017, quando attraverso un accordo programmatico stipulato tra Atp e Ente Parco fu istituito un collegamento interno con autobus tra le località di Cala Reale, Cala d’Oliva e Fornelli.
Riformulata in accordo con i capigruppo, la mozione impegna il sindaco Massimo Mulas «ad attivare prioritariamente un tavolo istituzionale di confronto con la Regione, L’Ente Parco nazionale dell’Asinara e tutti gli enti competenti, finalizzato alla programmazione, alla valutazione infrastrutturale e all’istituzione permanente di una linea di Trasporto pubblico locale dedicata all’isola nel minor tempo possibile a garanzia del servizio essenziale».