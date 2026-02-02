Un altro lunedì di passione per gli automobilisti in entrata a Cagliari dalla parte Nord dell’Isola. Di buon mattino, una squadra dell’Anas ha avviato un’operazione tappabuchi sulla Statale 130, all’ingresso del capoluogo. Operazione necessaria per mettere in sicurezza l’asfalto, devastato in più punti dalle piogge abbondanti dei giorni scorsi. Ma, forse, sarebbe stato opportuno iniziare i lavori qualche ora più tardi, per evitare l’ingorgo agli automobilisti in entrata in città.

Per chi, magari dopo aver visto il “rosso” sulle mappe, ha scelto di entrare in città attraverso viale Monastir e viale Elmas, le cose non sono andate meglio. L’impresa che si occupa della segnaletica ha avviato il cantiere all’altezza di via Dolcetta. Anche in questo caso lavori necessari. Ma coordinarsi tra enti? O magari fare le strisce la notte? Domande rimbalzate in centinaia di abitacoli, tra rabbia e rassegnazione.

