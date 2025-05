Si è conclusa con la raccolta di 353mila euro la raccolta fondi destinata al progetto “Un camper per la prevenzione”, il progetto promosso dal Comitato Sardegna in rosa, con il supporto di Forte Village, Palazzo Doglio, Summer Mode. I fondi raccolti sono stati interamente donati al Gruppo “Abbracciamo un Sogno”, che ha curato l’acquisto dell’ambulatorio mobile e ne curerà la gestione operativa.

Il camper, destinato a diventare operativo nei prossimi mesi, è stato pensato come strumento concreto per portare la prevenzione sanitaria in tutta la Sardegna, anche nei territori più difficilmente raggiungibili dai servizi ospedalieri.

Il bilancio della raccolta fondi è stato fatto ieri mattina in una conferenza stampa a Palazzo Doglio. Dolores Palmas, presidente del gruppo Abbracciamo un Sogno – ha illustrato le dotazioni del mezzo, dotato di Mammografo digitale 3D con tomosintesi Planmed Clarity, Ecografo Samsung HM70, workstation di refertazione, defibrillatore, sistema di sanificazione e rampe telescopiche per l’accesso facilitato. Il camper sarà gestito da medici, tecnici, Oss e offrirà screening gratuiti in tutta la regione a uomini e donne con una parte delle prestazioni erogata in forma gratuita, mentre un’altra sarà rivolta ad aziende e pubbliche amministrazioni nell’ambito di iniziative di prevenzione e responsabilità sociale. L’avvio del servizio è previsto al termine del processo di accreditamento da parte dell’assessorato regionale alla Sanità.

