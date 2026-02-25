Sant’Avendrace
25 febbraio 2026 alle 10:22
Cagliari, due feriti in un incidente in viale Elmas. Il traffico nel caosAll’ingresso della città, poco prima della rotatoria di viale Sant’Avendrace, una coda interminabile
Due feriti in codice giallo. È il bilancio dell’incidente stradale accaduto intorno alle 9, a Cagliari, nell’ultimo tratto di viale Elmas, all’ingresso della città, a pochi passi dalla rotatoria di viale Sant’Andrea.
La gestione dei soccorsi (sul posto due ambulanze) e della viabilità (è intervenuta con più pattuglie la Polizia locale) ha contribuito a creare file lunghissime, con disagi per la circolazione dei veicoli, compresi tanti mezzi pubblici.
