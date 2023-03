Boom di viaggiatori nel periodo delle festività pasquali, così Ita Airways ha deciso di incrementare in voli in continuità territoriale con la Sardegna avviando già la vendita dei biglietti per le nuove frequenze.

Nel mese di aprile la compagnia ha aggiunto 20 frequenze (40 voli in totale) verso l’Isola.

In totale saranno 11 frequenze sulla Linate-Aghero, di cui 6 nel periodo pasquale e 5 per il ponte del 25 aprile. Nove invece le nuove frequenze sulla Linate-Cagliari, cinque nel periodo di Pasqua e 4 per il ponte della Liberazione.

Con questi voli, sottolinea Ita, «continuiamo a garantire i collegamenti per la Sardegna, assicurando la mobilità e la connettività con le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali operate dalla compagnia di bandiera e dai suoi vettori partner anche nei periodi delle festività».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata