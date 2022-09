O la Regione interviene, subito, o i consorzi di bonifica della Sardegna saranno costretti a chiudere i rubinetti. Conseguenza: campi a secco e stabilità idrogeologica del territorio in pericolo.

Tutta colpa del costo delle bollette elettriche, “triplicato dopo la grande siccità della stagione estiva, che ha comportato un aumento della domanda di acqua”.

I dettagli della vicenda, che rischia di avere un impatto devastante sulle campagne sarde, verranno illustrati durante una conferenza stampa che si terrà domani: parteciperanno i presidenti dei sette consorzi e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria (Coldiretti, Confagricoltura e Cia).

A preoccupare aziende e agricoltori, intanto, bastano le dichiarazioni di Gavino Zirattu, presidente dell’Anbi Sardegna, associazione che riunisce tutti i consorzi di bonifica dell’Isola.

“Il sistema irriguo sardo ha tenuto, ma ora serve un intervento urgente da parte della Regione, per far fronte al caro-energia che sta letteralmente divorando i bilanci”, spiega, illustrando un quadro definito da”allarme rosso”: “Se la politica non correrà immediatamente ai ripari saremo costretti a fermare gli impianti di irrigazione e le idrovore, con pesanti conseguenze per il comparto agricolo e per la sicurezza idraulica e idrogeologica dei territori”.

