Emergenza rifiuti in Sardegna: i centri di raccolta della plastica sono saturi, i cittadini di numerosi Comuni sono invitati a non conferirla e a tenerla a casa, la Regione convoca un incontro urgente con i sindaci.

Il blocco della raccolta della plastica è al centro di una riunione convocata quasi senza preavviso (per urgenza, non per sgarbo istituzionale) dall’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi. «Le criticità emerse nella filiera regionale della plastica, e i possibili riflessi immediati sulla regolare prosecuzione dei servizi di raccolta nei territori comunali, rendono necessario un confronto immediato tra la Regione e le amministrazioni comunali».

Per questo i primi cittadini sono stati chiamati a collegarsi, da qualunque parte si trovino, per partecipare a «una riunione informativa».

© Riproduzione riservata