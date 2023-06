Una storia di ordinaria discontinuità territoriale. Arriva dai social: protagonista un giovane, Carlo Pisanu, 32 anni di Siliqua, emigrato a Londra per lavoro. Ha deciso di tornare in Sardegna dai suoi affetti, ma non in aereo: ad impedirglielo è stato il prezzo dei voli, aumentato vertiginosamente in tutta Europa.

Eppure Carlo Pisanu (Lallo per gli amici) non si scoraggia e – come segnala sui social Roby Collu – il 7 giugno 2023 pubblica un post su Facebook: «Visto l'aumento dei prezzi dei voli aerei ed il bisogno di migliorare la mia abbronzatura, quest’anno ho deciso di tornare a casa (da Londra a Siliqua) in bicicletta». Poi aggiungeva: «Partirò da Londra venerdì 9 giugno al mattino e arriverò a Siliqua il 28 giugno. Pubblicherò foto e video del viaggio così vi terrò aggiornati».

Detto, fatto. Il 9 giugno alle 11 inizia il suo lungo viaggio dall’Inghilterra verso la Sardegna. Obiettivo e previsioni: 20 giorni di tempo, 105 ore in bici. Ha così raggiunto il porto inglese di Newhaven, per imbarcarsi sul traghetto che collega la Gran Bretagna con la Francia, destinazione il porto di Dieppe. Tra il 17 e 18 giugno lo porta molto vicino a Lione, dopo esser passato per lo Chateau de la Roche. E il 23 giugno Carlo è arrivato nel porto marittimo di Tolone dove si è imbarcato per Porto Torres. Stamattina l’arrivo, accolto dalla banda musicale e dai fan raccolti tra una tappa e l’altra sui social.

Ma Lallo non ha messo da parte la bici: continuerà a pedalare e il 28 giugno, mercoledì, arriverà a Siliqua. Un viaggio lunghissimo, una testimonianza: la Sardegna può e deve connettersi con destinazioni di tutto il mondo a prezzi ragionevoli.

