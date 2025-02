Dalla Sardegna a New York e Filadelfia, partendo da Cagliari e Olbia: sono solo alcune delle nuove destinazioni previste dal bando "Nuove Rotte" della Giunta Regionale, un'iniziativa promossa dall’Assessorato dei Trasporti in collaborazione con l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. L’obiettivo è ampliare l’offerta di trasporto aereo da e per l’Isola, migliorando la connettività, favorendo la mobilità dei cittadini sardi e stimolando il flusso turistico tutto l’anno. Peccato, però, che mentre la Regione è pronta a collegare la Sardegna all'America, ha dimenticato l'Isola sulla mappa, come evidenziato nell’immagine che accompagna il comunicato.

Tra le principali novità del bando – come sottolineato – spiccano i collegamenti diretti tra la Sardegna e gli Stati Uniti, con voli da Cagliari e Olbia verso New York e Filadelfia. Il tutto per rispondere al crescente interesse del turismo americano per la Sardegna e potenziare i collegamenti con hub internazionali strategici.

Il bando prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinati a coprire il 50% dei costi aeroportuali sia per le tratte di partenza che per quelle di arrivo. In totale, sono previste 67 nuove rotte aeree che collegheranno la Sardegna con numerose destinazioni in Europa e nel mondo, selezionate in base all’attrattività turistica, alla domanda di passeggeri e alla necessità di rafforzare i collegamenti internazionali.

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato l’assessora dei Trasporti Barbara Manca – è garantire ai sardi maggiori opportunità di mobilità e, al contempo, incentivare l’arrivo di turisti durante tutto l’anno, contribuendo alla crescita economica dell’Isola».

Il bando non si limita ai voli verso gli Stati Uniti, ma prevede anche collegamenti con Istanbul, un hub internazionale strategico che faciliterà l'accesso a destinazioni in Asia e in altre regioni del mondo. Numerose città europee, tra cui Parigi, Berlino, Londra, Madrid, Varsavia e altre, saranno collegate con gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero, offrendo nuove opportunità di viaggio per i sardi e per i turisti provenienti da tutto il continente. In aggiunta, sono previsti nuovi collegamenti nazionali, come quello verso Lamezia Terme, per migliorare i trasporti tra la Sardegna e la Calabria, e la possibilità di attivare rotte interne regionali, come quelle tra Alghero, Cagliari e Olbia. Una novità interessante riguarda anche la rotta Cagliari-Ajaccio, che potrebbe offrire una risposta alle recenti difficoltà nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e la Corsica.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata