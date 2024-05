La Sardegna riconferma anche per il 2024 le 15 località con spiagge al top che potranno fregiarsi della Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento sinonimo di località eccellenti assegnato nell’edizione numero 38 dalla ong Foundation for Environmental Education (FEE).

Ecco i 15 comuni sardi premiati: Quartu (Poetto e Mare Pintau), Sant’Antioco (Maladroxia e Coacuaddus), Tortolì (Porto Frailis, Orrì Foxilioni, Muxì, Lido di Orrì, Lido di Cea, San Gemiliano), Bari Sardo (Bucca ‘e Strumpu, Torre di Barì, Sa Marina), Oristano (Torregrande), Badesi (Baia delle Mimose, Pirotto Li Frati, Li Mindi, Li Junchi, Lu Poltu Biancu), Trinità D'Agultu e Vignola (La Marinedda, Cala Sarraina, Spiaggia Lunga Isola Rossa), Castelsardo (Madonnina/Stella Maris, Sacro Cuore/Ampurias), Budoni (Baia di Budoni), Sassari (Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda), Palau (Isolotto, Palau Vecchio), Aglientu (Vignola Mare, Rena Majore), Sorso (Spiaggia della Marina, Marina di Sorso), La Maddalena (Tegge, Monti D'a Rena, Bassa Trinità, Porto Lungo, Spalmatore, Caprera Relitto, Caprera Due Mari, Carlotto/Nido d'Aquila), Santa Teresa Gallura (Rena Ponente, Rena Bianca, Zia Culumba, La Taltana - Santa Reparata, Conca Verde).

I 32 criteri del Programma, molto «rigidi» e uguali per tutti a livello internazionale, vengono aggiornati periodicamente in modo tale da spingere le amministrazioni locali che partecipano a impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente.

Le Bandiere Blu non riguardano solo la qualità dell'acqua, ma anche la sostenibilità, i servizi ai cittadini, l'inclusione, lo smaltimento dei rifiuti e tanto altro.

In Italia sono 485 le spiagge con mare eccellente, che corrispondono a circa l'11,5% di quelle premiate a livello mondiale.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata