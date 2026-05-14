Diciassette Comuni sardi possono fregiarsi delle Bandiere Blu, dopo l’aggiornamento 2026 della prestigiosa lista di località al top per qualità dell’acqua e servizi stilata come ogni anno dalla Foundation for Environmental Education.

La new entry è Teulada, con la spiaggia della Tuerredda e i litorali di Sabbie Bianche e Portu Tramatzu.

Gli altri 16 comuni isolani con le loro spiagge con la bandiera blu sono:

  • Castelsardo (Sacro Cuore / Ampurias, Madonnina / Stella Maris, Ex Palazzo Americani)
  • Sorso (Spiaggia della Marina, Marina di Sorso quarto e quinto pettine, Marina di Sorso settimo pettine)
  • Sassari (Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda); Santa Teresa Gallura (La Taltana - Santa Reparata, Zia Culumba Loc. Capo Testa, Rena di Levante, Rena Bianca, Rena Ponente Loc. Capo Testa, Conca Verde, La Marmorata)
  • Aglientu (Rena Majore, Lu Chiscinagghju, Vignola Mare)
  • Trinità d'Agultu e Vignola (La Marinedda, Cala Sarraina, Spiaggia Lunga Isola Rossa)
  • Badesi (Li Junchi, Li Mindi-Lu Stangioni, Baia delle Mimose-Pirottu Li Frati, Lu Poltu Biancu)
  • La Maddalena (Bassa Trinità, Carlotto/Nido d'Aquila, Cala Garibaldi/Due mari/Relitto nell'Isola di Caprera, Lo Strangolato, Monte d'a Rena, Porto Lungo, Spalmatore, Tegge)
  • Palau (Palau Vecchio, Isolotto)
  • San Teodoro (La Cinta); Budoni (Baia di Budoni).
  • Nell'Oristanese solo la spiaggia di Torregrande nel Comune di Oristano.
  • Nel Nuorese: Tortolì (Lido di Cea, Lido di Orrì I e II Spiaggia), Muxì-Il Golfetto, Foxilioni, La Capannina, Porto Frailis, San Gemiliano, Cala Moresca); Bari Sardo (Bucca 'e Strumpu/Torre di Barì/Sa Marina, Cea, Planargia)
  • Quartu Sant'Elena (Mare Pintau; Poetto)
  • Sant'Antioco con Maladroxia/Coacuaddus. 

(Unioneonline)

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