In questo periodo, come accade ciclicamente, sono aumentati in Sardegna gli avvistamenti di oggetti volanti che non vengono riconosciuti come aerei o elicotteri. Molte le segnalazioni in particolare dal sud dell’Isola arrivate anche al Planetario de L’Unione Sarda, come ha confermato al Tg di Videolina Manuel Floris, responsabile scientifico. Si tratta di oggetti luminosi, magari in movimento. Un episodio in particolare ha destato molta curiosità: una persona che aveva visto un oggetto di forma triangolare e luminoso. Dal Planetario il consiglio di fotografarlo, così è stato possibile classificarlo come un drone.

Ma ci sono anche casi che attualmente non hanno trovato una spiegazione.

(Unioneonline/s.s.)

