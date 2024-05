Lutto per l’Avis regionale e provinciale di Nuoro, che ricorda Rina Latu, scomparsa nelle scorse ore in seguito ad un brutto male, con cui lottava da tempo.

Latu, un passato da insegnante, ha dedicato la sua vita al sociale, dapprima come presidente provinciale e vicepresidente regionale Avis, fino a ricoprire il ruolo di vicepresidente vicario nazionale e quello di presidente della sezione di Bitti, suo paese natale.

Commosso il ricordo sul sito dei volontari nuoresi: «Rina – si legge – è stata un esempio di forza, determinazione, passione e amore verso il prossimo e la grande missione Avis. Con lei, la nostra provincia e tutta la Sardegna hanno avuto una voce a livello nazionale, che le ha permesso di farsi conoscere da tutti come grande esempio di volontariato».

E poi: «Il suo carisma ha aiutato tante comunali a nascere e tanti giovani ad appassionarsi al mondo dell’Avis. Anche con incarichi ufficiali, il suo ruolo è stato sempre quello di dare l’esempio e aiutare la diffusione dell’impegno Avis nel territorio. Generazioni di donatori la conoscono e la porteranno nel cuore».

Rina Latu (foto Avis)

A ricordarne la figura anche il presidente di Avis Nazionale, Gianpietro Briola: «Perdiamo una donna illuminata e appassionata, attenta e sensibile verso gli altri e portatrice di quei valori che, da sempre, contraddistinguono la nostra associazione. In lei tanti giovani hanno avuto il privilegio di trovare una figura di ispirazione e di riferimento per accrescere il proprio spirito di cittadinanza attiva e di solidarietà verso il prossimo. Alla sua famiglia giunga la più sentita vicinanza mia e di tutta la grande famiglia avisina che, fino all’ultimo, è stata la famiglia anche di Rina. E continuerà ad esserlo anche se lei non è più qui con noi».

Domenica alle ore 10, i funerali nella parrocchia di San Giorgio Martire, a Bitti.

