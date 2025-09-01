In sei hanno staccato verbali per 10,7 milioni di euro. Oro per i sei Comuni più grandi della Sardegna, ai quali le contravvenzioni al Codice della strada portano un tesoretto ogni anno. E aumenta anno dopo anno, quel gettito ben poco volontario di automobilisti e motociclisti: i quasi 11 milioni in più incassati dai sei Municipi nel 2024 evidenziano una crescita media dell’8,6 per cento rispetto al 2023.

Così, mentre lo Stato taglia continuamente i cosiddetti “trasferimenti”, cioè i soldi, alle amministrazioni locali, queste ultime si arrangiano come possono. Soprattutto con gli autovelox, anche se la cuccagna è sospesa perché moltissimi sono disattivati.

È l’Adiconsum Sardegna, cioè l’associazione per la difesa dei consumatori, a fare i conti in tasca ai nostri Comuni più importanti e a conteggiare quel guadagno di 10,7 milioni di euro a favore proprio dei Municipi, considerato che sono sanzioni elevate dalle Polizie locali.

