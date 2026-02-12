Thomas Schael è il nuovo direttore generale dell'assessorato alla Sanità. La delibera di nomina è stata portata oggi in Giunta dalla presidente della Regione e assessora ad interim Alessandra Todde.

L'incarico è assegnato per una durata di cinque anni. L'indicazione arriva dopo «la positiva verifica sulle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità».

Il manager 64enne di origine tedesca - già commissario della Città della Salute di Torino, subcommissario ad acta della sanità calabrese, direttore generale dell'azienda sanitaria Alto Adige, direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti in Abruzzo - era in lizza anche per le direzioni generali delle due aziende sanitarie rimaste ancora senza guida. E che, emerge da indiscrezioni, la presidente vorrebbe nominare entro questa settimana.

