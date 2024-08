Nelle carte presentate al Ministero, parlano solo i numeri: «Progetto "Mistral" costituito da n. 32 aerogeneratori con potenza complessiva di 480 megawatt». Uno scempio con pale da trecento metri d'altezza da conficcare come "pugnali" in mezzo al mare, nella costa occidentale dell'Isola, tra Alghero e Tharros, passando per S'Archittu e Bosa. Un progetto della multinazionale spagnola Acciona e che porta anche il marchio dell'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, borgo piemontese in provincia di Cuneo.

Un progetto, però, sul quale si stanno per accendere i riflettori delle opposizioni pubbliche: il Ministero dell'Ambiente, che non ha in alcun modo fermato le procedure autorizzative, ha fissato, infatti, la scadenza per le osservazioni-opposizioni per il 4 settembre prossimo. Tredici giorni per capire chi si opporrà allo scempio, compresi i comuni costieri che sono stati volutamente esclusi dalla procedura, ma soprattutto la Regione chiamata alla prima prova dei fatti dinanzi ad un progetto che non si ferma.

Al cospetto del Sinis, poi, si dovranno fare i conti anche con i tedeschi di "Regolo Rinnovabili" e le loro 34 pale in mezzo al mare. In tutto, dunque, saranno 66, per quasi mille megawatt, energia sufficiente per quasi un milione di utenti.

Per tutti questi investitori Tharros, il Sinis, la storia e il paesaggio di quella costa non esistono. E come è facilmente comprensibile aerogeneratori da trecento metri d'altezza saranno visibili da ogni angolo di quelle scogliere bianche e spiagge di quarzo puro che frastagliano l'intera costa.

