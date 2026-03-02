Arruolamento Barracelli 2026: pubblicato l’avviso del Comune di ArzachenaDomande aperte, c’è tempo fino al 10 aprile
Il Comune apre le candidature per la Compagnia Barracellare 2026. C’è tempo fino al 10 aprile per presentare domanda secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico firmato dal dirigente comandante, Simone Testa e dal sindaco, Roberto Ragnedda.
Tra i requisiti richiesti: maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne per delitti non colposi o misure di prevenzione, idoneità fisica certificata, assolvimento della scuola dell’obbligo e patente B. È richiesta inoltre la disponibilità a partecipare alla campagna antincendio. Non devono risultare espulsioni da Forze Armate o destituzioni da pubblici uffici.
Non possono far parte della Compagnia: coloro che facciano parte di altra associazione di volontariato con sede nel territorio comunale di Arzachena; coloro che, avendo fatto parte di precedenti Compagnie, non abbiano reso regolarmente i conti, abbiano abusato dei fondi o siano stati esclusi/revocati. La carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale del Comune. Costituiscono titoli preferenziali la residenza ad Arzachena, conoscenza di una o più lingue straniere, possesso del porto d’arma, aver prestato servizio presso una Forza Armata come ufficiale o sottufficiale per almeno tre anni (con estratto matricolare), conoscenza del territorio; congedo militare con encomio.
Le domande, corredate da documento d’identità, dovranno essere presentate entro il 10 aprile 2026 all’Ufficio Protocollo di via Firenze 2 oppure via PEC all’indirizzo «protocollo@pec.comarzachena.it».