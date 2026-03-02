Il Comune apre le candidature per la Compagnia Barracellare 2026. C’è tempo fino al 10 aprile per presentare domanda secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico firmato dal dirigente comandante, Simone Testa e dal sindaco, Roberto Ragnedda.

Tra i requisiti richiesti: maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne per delitti non colposi o misure di prevenzione, idoneità fisica certificata, assolvimento della scuola dell’obbligo e patente B. È richiesta inoltre la disponibilità a partecipare alla campagna antincendio. Non devono risultare espulsioni da Forze Armate o destituzioni da pubblici uffici.

Non possono far parte della Compagnia: coloro che facciano parte di altra associazione di volontariato con sede nel territorio comunale di Arzachena; coloro che, avendo fatto parte di precedenti Compagnie, non abbiano reso regolarmente i conti, abbiano abusato dei fondi o siano stati esclusi/revocati. La carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale del Comune. Costituiscono titoli preferenziali la residenza ad Arzachena, conoscenza di una o più lingue straniere, possesso del porto d’arma, aver prestato servizio presso una Forza Armata come ufficiale o sottufficiale per almeno tre anni (con estratto matricolare), conoscenza del territorio; congedo militare con encomio.

Le domande, corredate da documento d’identità, dovranno essere presentate entro il 10 aprile 2026 all’Ufficio Protocollo di via Firenze 2 oppure via PEC all’indirizzo «protocollo@pec.comarzachena.it».

