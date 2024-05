Il Ciclone Normanno alla conquista dell’Italia: piogge da nord a sud, per il maltempo in arrivo dalla Normandia.

«Il Ciclone Normanno - spiega ilmeteo.it - porterà piogge e temporali con locali grandinate su tutto il Nord e tra Sardegna e Toscana, poi guadagnerà terreno verso il resto del Centro Italia».

«Nella giornata di mercoledì 8 maggio – prosegue ilmeteo.it - il Ciclone conquisterà, però, anche tutta l’Italia meridionale: dopo tanto tempo torneranno piogge diffuse e abbondanti anche in Sicilia. Le precipitazioni bagneranno anche il Centro (salvo la Toscana), mentre al Nord il tempo tornerà in prevalenza soleggiato ma con addensamenti e locali ultimi rovesci su Emilia Romagna, Alpi e Prealpi».

Per quanto riguarda la Sardegna (previsioni Arpas): mercoledì il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate a prevalente carattere di rovescio o temporale, in particolare nelle zone interne. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Venti deboli o moderati da ovest nord-ovest in rotazione dai quadranti settentrionali, mari: mossi o molto mossi.

