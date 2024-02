Venerdì 2 febbraio parte la linea “bus non stop” Sassari-Cagliari.

Lo annuncia la Regione, in una nota, dove si spiega che «il primo collegamento, operato dall’azienda Logudoro Tours srl, prenderà il via alle 6 dalla fermata di via De Nicola a Sassari e arriverà alle 9 a Cagliari alla Stazione Marittima. Tutti i collegamenti con partenza e destinazione Sassari, interessano anche l’aeroporto di Alghero (partenza 05.30 e 14.30, arrivo 9.30 e 18.30)».

Le coppie di corse sono due e al medesimo orario: Sassari-Cagliari, partenza alle 6 e alle 15 e Cagliari-Sassari, partenza alle 6 e alle 15.

Il costo del biglietto è di 14 euro per ciascuna corsa e sarà possibile acquistare il titolo di viaggio a bordo con l’aggiunta di un euro (sono accettati anche i pagamenti elettronici).

«Sono state autorizzate dall’assessorato dei Trasporti – spiega Villa Devoto – anche tutte le altre linee ricomprese nel piano dei collegamenti diretti tra le città capoluogo. Entro la prossima settimana saranno attivate la Sassari-Nuoro e la Sassari-Oristano, operate dall’Arst, e completate le procedure amministrative e il resto di quelle autorizzative, partirà anche il collegamento diretto Olbia-Cagliari, operato dalla società Turmo Travel».

All’Arst è anche affidata la linea diretta di nuova istituzione che collegherà il porto e l’aeroporto di Olbia con la città di Sassari, con due corse giornaliere.

Sono inoltre in fase di completamento le procedure per far sì che tutti i bus del piano “non stop”, nella città di Sassari, possano contare su una fermata nel Corso Margherita di Savoia, nei pressi del parcheggio interrato dell’Emiciclo Garibaldi e in prossimità dei capolinea Atp di via Tavolara.

«Ripristinare un collegamento diretto tra Sassari e Cagliari – dice l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro – significa dare una risposta concreta alle necessità di tanti sardi che, dai tempi dalla rimpianta Pani Granturismo, non disponevano più di servizi di collegamento efficienti tra le due principali città della Sardegna».

«La piena operatività del piano “bus non stop” – conclude l’assessore – permetterà finalmente all’intera Isola e al Nord Ovest in particolare, di poter contare su connessioni dirette tra i capoluoghi con immaginabili benefici per studenti, professionisti e pendolari in genere».

