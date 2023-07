L’anticiclone Cerbero inizia a far sentire i suoi torridi effetti in quasi tutta Italia, Sardegna compresa.

Anzi: a Nuoro e Oristano si è registrata la temperatura massima più alta del fine settimana: 38 gradi, come ad Agrigento e Caltanissetta, altre due province con le colonnine di mercurio che hanno quasi toccato quota 40. Quota che nell’Isola, dicono le previsioni, potrebbe essere raggiunta e superata nei prossimi giorni.

Caldo afoso anche a Olbia (36 gradi), mentre a Sassari e Cagliari le temperature massime toccate domenica sono state, rispettivamente, di 33 e 32 gradi.

E, con Cerbero che incombe, la Protezione civile regionale ha diramato anche per la giornata di lunedì un’allerta per il rischio di incendi, in diverse zone dell’Isola, compreso il Cagliaritano.

Il livello di pericolo resta “alto”, contrassegnato dal colore arancione, che mette in guardia da incendi che «se non tempestivamente affrontati possono raggiungere dimensioni tali da renderli difficilmente contrastabili con le forze ordinarie, ancorché rinforzate», rendendo necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta statale per le operazioni di estinzione.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata