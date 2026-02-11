Piogge e temporali: ancora allerta meteo in SardegnaAvviso della Protezione civile per rischio idraulico e idrogeologico in diverse zona, compreso il Cagliaritano
Ancora piogge e temporali in gran parte della Sardegna.
Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha emesso l’ennesimo avviso di allerta meteo valido a partire dalla mezzanotte di mercoledì 11 e sino alle 18 di giovedì 12 febbraio.
Si tratta di allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idraulico e rischio idrogeologico su Campidano, Sulcis Iglesiente, Sardegna centro occidentale e Logudoro.
Come di consueto il Comune di Cagliari ha diramato l’avviso di allerta anche per la municipalità di Pirri, ricordando che l'area di sosta sicura in cui possono essere spostate le vetture è quella del parcheggio della piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.
(Unioneonline)